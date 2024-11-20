أوكرانيا تطلق صواريخ "ستورم شادو" البريطانية على روسيا لأول مرة

أطلقت أوكرانيا صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى التي قدمتها المملكة المتحدة لها، على روسيا لأول مرة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعطاء لندن الضوء الأخضر لأوكرانيا لإستخدام هذه الصواريخ ضد أهداف في روسيا.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، إن عدة صواريخ أطلقت على هدف عسكري روسي واحد على الأقل.

وكشفت الصحيفة عن إن مصادر حكومية أكدت استخدام الصواريخ بعيدة المدى لأول مرة من قبل أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام روسية، تم إطلاق 12 صاروخا على منطقة كورسك الروسية، وهي منطقة حدودية تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئيا.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بإن المملكة المتحدة منحت أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ ضد روسيا ردا على نشر القوات الكورية الشمالية على الحدود.