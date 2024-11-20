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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء نشوب حريق داخل شقة سكنية في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية وراء حريق نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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