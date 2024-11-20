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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماني يتفوق على نجوم القارة السمراء في تصفيات أمم أفريقيا 2025

ساديو ماني نجم منتخب
ساديو ماني نجم منتخب السنغال
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تفوق ساديو ماني، نجم منتخب السنغال وفريق النصر السعودي، على جميع نجوم القارة السمراء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

قاد ماني منتخب السنغال للتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب بالعام المقبل، وذلك على صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 16 نقطة.

ماني يحقق أرقامًا مميزة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ووفقًا لشبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن ماني هو اللاعب الأكثر تسديدًا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضحت الشبكة أن ماني سدد الكرة 28 مرة، منها 10 تسديدات على المرمى، مسجلًا 3 أهداف مع منتخب السنغال في التصفيات.

وتعد هذه الإحصائية بعد فترة من التذبذب في مستوى ماني، الذي إلى مستواه المعهود، خاصة منذ تولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قيادة النصر السعودي. 

وأحرز ماني 5 أهداف وصنع مثلهم خلال مشاركته في 18 مباراة مع النصر، ليبدأ رحلة التألق من جديد، التي بدأها حينما كان لاعبًا في ليفربول الإنجليزي، قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني، ثم ارتداء قميص العالمي رفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ويستعد ساديو ماني مع النصر لمواجهة القادسية، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

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