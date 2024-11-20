رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوجه الشكر لكل الجهات الداعمة لللمهرجان

أعرب المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن سعادته بختام الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

ووجه الغرباوي الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ووزارة السياحة والآثار، والجهات التابعة لوزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، لدعمهم الدائم للمهرجان.

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقد الآن بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عددا من المسرحيين والفنانين من مختلف بلدان العالم، وقدمت الحفل الفنانة السورية مروة الأطرش.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

كما يرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.