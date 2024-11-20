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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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المغرب تتصدر الجولة الثالثة ومصر الوصيف بتصفيات شمال أفريقيا

المغرب تتصدر الجولة
المغرب تتصدر الجولة الثالثة ومصر الوصيف
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تصدر منتخب المغرب، الجولة الثالثة لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 7 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والثالث تونس  3 نقاط، والرابع الجزائر نقطتين، والخامس والأخير ليبيا لا شيء.

وكان  منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حقق الفوز علي نظيرة الليبي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لتصفيات شمال أفريقيا للعبة المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، أحرز لأصحاب الأرض أحمد خالد كباكا من ضربة جزاء الدقيقة 75، وعبد الله بوستانجي الدقيقة  89، وللضيف عبد العزيز منصور الدقيقة 76، أدار المباراة المغربي مصطفى كشاف، وعاونه مواطنيه حمزة الناصري وعبد الصمد ابرتوني، ورابعًا الجزائري لطفي بقواسة ومواطنه محمد بليل، وتم اختيار أحمد سليمان كباكا رجل المباراة.

تعادل منتخب المغرب للشباب لكرة القدم مواليد 2005  مع نظيره الجزائري بهدف لمثله في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، أحرز للجزائر خلال الدقيقة 14محمد زغادي، وللمغرب في الدقيقة 86 نعيم بيار، أدار المباراة المصري أحمد الغندور وعاونه مواطنيه يوسف البساطي وسمير جمال ورابعًا الليبي عبد الواحد حريويدة وراقبها سمير محمود عثمان وتم اختيار مختار أنيس حارس الجزائر رجل اللقاء.

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