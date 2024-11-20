غزل المحلة يكشف حقيقة إقالة أحمد عيد عبد الملك

نفى صابر عيد، المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة، الشائعات التي ترددت حول إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أحمد عيد عبد الملك، مؤكدًا على استمراره في قيادة الفريق.

لم يحقق فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، الفوز في أول مباراتين اللتين خاضهما في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025، حيث تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش.

غزل المحلة يؤكد على استمرار أحمد عيد عبد الملك في منصبه

وأرجع صابر عيد أسباب استمرار أحمد عيد عبد الملك في منصبه بقيادة فريق غزل المحلة فنيًا، إلى عدة عوامل، وذلك في تصريحات إذاعية.

وأكد المتحدث الرسمي على الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة النادي للفريق وللجهاز الفني، مشيرًا إلى أن زعيم الفلاحين لم يلعب سوى مباراتين، وأن الحكم على المدرب يجب أن يكون بعد فترة أطول.

وشدد المتحدث باسم نادي غزل المحلة، على ثقة مجلس الإدارة في قدرات اللاعبين لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة.

ولفت صابر عيد إلى طموحات نادي غزل المحلة في تحقيق مركز متقدم في جدول الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف.

كمت وجه صابر عيد المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة، رسالة إلى جماهير النادي، مؤكدًا على أن الفريق العائد من جديد لدوري الأضواء والشهرة يمر بمرحلة بناء، ويحتاج إلى دعم الجماهير في الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى أكد وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، على ثقة مجلس الإدارة في قدرات أحمد عيد عبد الملك، مشيرًا إلى أن المدرب لديه كل الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة للفريق.

ويحل فريق غزل المحلة، يوم السبت المقبل، ضيفًا على نظيره الجونة على ملعب استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.