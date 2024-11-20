مصطفى يزن وسيرا أحمد يخطفان الأنظار خلال حفل ختام مهرجان شرم الشيخ.. صور

أدى المطرب مصطفى يزن، والمطربة سيرا أحمد، أغنية حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بعنوان "ها نغني".

أغنية الحفل توزيع موسيقى أيمن التركي، أشعار طارق علي، ألحان كريم عرفة، كتابة عزالدين حافظ، وإخراج محمد هشام.

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقد الآن بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عددا من المسرحيين والفنانين من مختلف بلدان العالم، وقدمت الحفل الفنانة السورية مروة الأطرش.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.