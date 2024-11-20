انطلاق حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجام شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

انطلق منذ قليل، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عددا من المسرحيين والفنانين من مختلف بلدان العالم.

قدمت الحفل الفنانة السورية مروة الأطرش، الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأعقبه عرض فيلم قصير يستعرض فعاليات الدورة الحالية من العروض المشاركة والورش وندوات المكرمين.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

كما يرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.