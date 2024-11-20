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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تكريم الفنان الإماراتي حبيب غلوم بمهرجان الكويت المسرحي ديسمبر المقبل

الفنان الإماراتي
الفنان الإماراتي حبيب غلوم
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كشف النجم الاماراتى حبيب غلوم عن مشاركته وتكريمه بمهرجان الكويت المسرحى فى دورته ال٢٤ المقرر إقامتها فى الفترة من ٤ إلى ١٢ ديسمبر.

وكتب غلوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا :"شكراً المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت الحبيبة والشكر موصول للجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي على دعوتكم الكريمة وتكريمي في مهرجان الكويت المسرحي الدورة ٢٤ من ٤ إلى ١٢ ديسمبر".
تجدر الإشارة إلى أن الفنان الإماراتي حبيب غلوم احتفل منذ يومين بعيد ميلاده مع توأمه سلطان وجواهر اللذين أكملا عامهما الخامس، وقد نشر غلوم صورة عائلية عبر حسابه على فيسبوك معربًا عن امتنانه لله على هذه النعمة.

وكتب معلقا على الصورة “اللهم لك الحمد، عيالي سلطان وجواهر كملوا خمس سنين، والأجمل إنهم إنولدوا في نفس يوم ميلادي، وصرت احتفل معاهم في يوم فرحتهم 19 نوفمبر”.

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Screenshot_٢٠٢٤١١٢٠_٢١٣٧٤٦
تكريم الفنان الإماراتي حبيب غلوم اعمال حبيب غلوم