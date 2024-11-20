كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري الأمم الأوروبية والمواجهات المحتملة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن إجراء قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الجمعة المقبل، ورغم عدم تحديد توقيت دقيق لإجراء القرعة، أكد البيان الرسمي الصادر عن "يويفا" أنها ستقام في الفترة الصباحية.

كيفية إجراء القرعة



سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مستويين:

- المستوى الأول: المنتخبات المتصدرة للمجموعات وهي:

- البرتغال

- فرنسا

- ألمانيا

- إسبانيا

- المستوى الثاني: المنتخبات التي حلت في المركز الثاني وهي:

- كرواتيا

- إيطاليا

- هولندا

- الدنمارك

القواعد الأساسية للقرعة



لن يتواجه أي منتخب مع وصيف المجموعة ذاتها في ربع النهائي و تحدد القرعة المباريات بشكل يضمن مواجهات متوازنة بين المستويين الأول والثاني.

مواجهات محتملة مثيرة



قد تسفر القرعة عن مواجهات مرتقبة ومثيرة مثل:

- فرنسا ضد كرواتيا

- إسبانيا ضد هولندا

- ألمانيا ضد إيطاليا

- البرتغال ضد الدنمارك

مواعيد المباريات



- جولة الذهاب: تقام يوم 20 مارس المقبل على ملاعب المنتخبات التي جاءت في المركز الثاني.

- جولة الإياب: تجرى يوم 23 مارس على ملاعب المنتخبات المتصدرة.

قرعة نصف النهائي والنهائي



بعد انتهاء منافسات ربع النهائي، ستجرى قرعة جديدة لتحديد مواجهات نصف النهائي.

- مباريات نصف النهائي: تقام يومي 4 و5 يونيو المقبل.

- المباراة النهائية: تلعب يوم 8 يونيو 2024 لتحديد بطل دوري الأمم الأوروبية.