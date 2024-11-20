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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

احتجاجات خارج منزل المدعية العامة الإسرائيلية تطالب بالإطاحة بها

المدعية العامة الإسرائيلية
المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا
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احتشد حوالي 150 ناشطا يمينيا خارج منزل المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا في تل أبيب للمطالبة بالإطاحة بها، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء. 

وتعمل الشرطة على إبقاء المتظاهرين منفصلين عن التظاهر المضاد الذي اجتذب ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص.

وانتقدت جالي بهاراف ميارا أعضاء الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل متكرر وتزايدت الخلافات وسط التحقيقات الجارية مع موظفي رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون المعارضون لافتات كتب عليها "جالي بهاراف ميارا، نحن معك" وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية والأعلام الصفراء، ما يدل على التضامن مع الرهائن المحتجزين لدي حماس في غزة.

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