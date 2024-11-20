مفاجأة في ترشيحات جائزة أفضل مدرب بالدوري الإسباني لشهر نوفمبر

كشفت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”، اليوم الأربعاء، عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر.

وشهدت قائمة الترشيحات لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر 2024، مفاجأة كبيرة بغياب كلًا من، الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر

وضمت قائمة المرشحين لحصد مدرب الشهر في الدوري الإسباني، 3 مدربين، هم: الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، حيث قاد الأتلتي في مباراتين بالدوري الإسباني خلال شهر نوفمبر، وفاز فيهما، وسجل لاعبوه خلالهما 3 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف.

وميجيل سانشيز، مدرب جيرونا، الذي قاد فريقه في مباراتين بالليجا الإسبانية، وفاز في كليهما وسجل فريقه 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

وذلك بالإضافة إلى إيمانول ألجاوسيل، مدرب ريال سوسيداد، الذي قاد فريقه للفوز في مباراتين، وسجل لاعبوه خلالهما 3 أهداف، كما لم يستقبل سوسيداد أي هدف.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني 2024-2025 برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.