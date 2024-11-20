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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

كأس دوري الأمم الأوروبية
كأس دوري الأمم الأوروبية
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أعلن اليويفا عن الفرق المتأهلة لمرحلة ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد ختام مرحلة المجموعات في دوري الدرجة الأولى (League A).

 وتضمنت قائمة المنتخبات المتأهلة كلًا من أبطال المجموعات وأصحاب المركز الثاني.

أبطال المجموعات والتصنيف الاول:

فرنسا

ألمانيا

البرتغال

إسبانيا

أصحاب التصنيف الثاني:

كرواتيا

الدنمارك

إيطاليا

هولندا

سيشهد الدور القادم مواجهات قوية تجمع بين نخبة المنتخبات الأوروبية، حيث تسعى كل منها لتحقيق اللقب وإثبات تفوقها على الساحة القارية.

 يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية الإعلان عن الجدول النهائي للمباريات، الذي يعد بمواجهات مليئة بالإثارة والمتعة.

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