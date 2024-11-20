وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي وادي دجلة لتنفيذ دورات في الإسعافات الأولية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة الرياضي، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في لتقديم دورات إسعافات أولية لمدربي فروع النادي، وكذلك عدد من مراكز الشباب بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي فى إطار جهود الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الرياضية، للتوعية بكافة متطلبات الرعاية الصحية والإسعافات الأولية الخاصة بإصابات الملاعب، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف كامل من اللجنة الطبية العليا لرعاية اللاعبين.

وتتضمن التدريبات ومجالات التوعية تأهيل المدربين للتعامل مع الحالات الطارئة، ويمنح البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، المدربين والإداريين شهادة إسعافات أولية معتمدة من هيئة الإسعاف المصرية، مما يمكنهم من مساعدة وإنقاذ الرياضيين عند الحاجة.

ومن المقرر ان تتضمن الدورات تدريبات حول الإسعافات الأولية الأساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع انعاش القلب والكسور، والنزيف والجروح، وخطوات نقل اللاعبين في حالات الطوارئ، والتي سيتم تنفيذها في 5 محافظات هي: "القاهرة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، ودمياط" بواقع دورتين كاملتين بكل محافظة مما يضمن توفير بيئة آمنة وفعالة للجميع".