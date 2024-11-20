خبير يكشف أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالبورصة المصرية

علق الخبير الاقتصادي، أحمد طعيمة، محلل أسواق المال، على أداء البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنها تحمل فرص كبيرة وواعدة، وخاصة في قطاعات البنوك التي تشهد انطلاقة وصعود قوي.

وقال طعيمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن التراجعات الحالية التي تشهدها البورصة هي طبيعية ومتوقعة في ظل عمليات جني الأرباح، في ظل حالة الترقب لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا.

وأشاد بتوقيع مذكرتي تفاهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.

وشدد على أن هذه الخطوة ستعزز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، وخاصة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة تنتج الكهرباء، بجانب تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، بما سيدفع أسهم قطاعات الطاقة بالبورصة للصعود.