روسيا تتهم واشنطن بتهديد السلام العالمي واستخدام "الفيتو" لدعم الحرب في غزة

اتهمت السفارة الروسية بالقاهرة، الولايات المتحدة بتهديد السلام العالمي، بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يوم 20 نوفمبر الجاري، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت السفارة أن الفيتو الأمريكي جاء لتمكين استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، متجاهلاً المبادرات العربية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد.

وأكد البيان، أن واشنطن لا تكتفي بتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط، بل تسعى أيضاً لإلحاق الضرر بروسيا وتعريض أوروبا والبشرية لخطر كارثة نووية.

وخلص البيان إلى أن مصدر التهديد للسلام العالمي واضح: الولايات المتحدة.