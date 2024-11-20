ads
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا تتهم واشنطن بتهديد السلام العالمي واستخدام "الفيتو" لدعم الحرب في غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 اتهمت السفارة الروسية بالقاهرة، الولايات المتحدة بتهديد السلام العالمي، بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يوم 20 نوفمبر الجاري، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

 وأوضحت السفارة أن الفيتو الأمريكي جاء لتمكين استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، متجاهلاً المبادرات العربية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد.

وأكد البيان، أن واشنطن لا تكتفي بتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط، بل تسعى أيضاً لإلحاق الضرر بروسيا وتعريض أوروبا والبشرية لخطر كارثة نووية.

 وخلص البيان إلى أن مصدر التهديد للسلام العالمي واضح: الولايات المتحدة.

اطلاق النار فى قطاع غزة السفارة الروسية بالقاهرة الصراعات في الشرق الأوسط تهديد السلام مجلس الأمن الدولى الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين