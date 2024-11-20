هبوط معظم بورصات الخليج.. و"دبي" تبلغ القمة خلال 10 سنوات

تراجعت أغلب البورصات في منطقة الخليج اليوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر وسط تزايد التوتر الجيوسياسي، لكن مؤشر دبي سجل أعلى مستوى في عشر سنوات بفضل مكاسب قطاعي الخدمات المالية والعقارات.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2% بفعل تراجع سهم العالمية القابضة 0.8% وهبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.9%.

وانخفض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق وذراعها للخدمات الغذائية إيه.دي.إن.إتش للتموين 1.6% وواحدا بالمئة على الترتيب.

قالت إيه.دي.إن.إتش للتموين أمس الثلاثاء، إنها سترفع حصتها في كومباس أرابيا إلى 50% من 30% حالياً.

وهبط المؤشر السعودي 0.1%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت لثلاث جلسات، مع تسجيل معظم القطاعات خسائر.

وانخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.1% وتراجع سهم جبل عمر للتطوير العقاري 2.3% بعد إعلان الشركة تعيين عبد الرحمن باجنيد رئيسا تنفيذيا اعتبارا من يناير 2025.

وارتفع سهم شركة برج المعرفة 7.2% إلى 11.62 ريال للسهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق الموازية السعودية (نمو) في نوفمبر تشرين الثاني 2022. وقرر مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الخدمات التعليمية نقل إدراجها إلى السوق الرئيسية.

وصعد مؤشر دبي 0.6% إلى 4761 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 2.8%، فيما قفز سوق دبي المالي، مشغل البورصة، 4.5%، وهو أكبر ارتفاع يومي في أكثر من عام ونصف العام.

وارتفع المؤشر القطري 0.1% بعد تعاملات متقلبة في وقت مبكر من جلسة اليوم، وتقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.5% وزاد سهم أريد 1.5%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط أغلب الأسهم المدرجة عليه.

وهبط سهم إيسترن كومباني 1.6%، في حين هبط سهم مجموعة إي.إف.جي القابضة 1.2%.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة ناجا دوت كوم الشرق الأوسط:."يبدو أن المستثمرين في السوق يعملون على تأمين السيولة قبل الطرح العام الأولي المرتقب للمصرف المتحد".

بدأ البنك المركزي المصري بيع 30% من حصته في المصرف المتحد اليوم الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك مصري مملوك للدولة خلال أربع سنوات بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشر سنوات.