لاعبو نادي إنبي يتبرعون لدعم أبناء لاعب كفر الشيخ الراحل

في لفتة إنسانية تعبر عن قيم المحبة والتضامن، قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية، بما يشمل الفريق الأول وقطاعي الشباب والناشئين، بالإضافة إلى فريق بايونيرز تحت رعاية النادي، استقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم الراحل محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي توفي خلال مباراة فريقه أمام فريق القزازين ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

تأتي هذه المبادرة لتجسد القيم النبيلة التي يتمتع بها أبناء نادي إنبي، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في أصعب الأوقات.

وأكد النادي في بيان له أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه بتعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الرياضي، مشيرًا إلى أن روح التكافل والتضامن تعد من أهم ركائز العمل داخل نادي إنبي.

لقيت المبادرة استحسانًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، حيث أشاد المتابعون بالموقف النبيل الذي أبداه لاعبو النادي، مما يعكس الروح الرياضية الحقيقية والمعاني السامية التي يجب أن تكون حاضرة دائمًا في ملاعبنا.