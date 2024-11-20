منافسة شرسة على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر، والتي تشهد منافسة شرسة على الجائزة.

تصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قائمة المرشحين بفضل أدائه المميز في المباراة الوحيدة التي خاضها في نوفمبر أمام أوساسونا، حيث سجل هاتريك قاد به فريقه للفوز بأربعة أهداف نظيفة.

فينيسيوس وأولمو ونجل سيميوني أبرز المرشحين للظفر بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

وينافس فينيسيوس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، داني أولمو لاعب خط وسط برشلونة، والذي سجل هدفين في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول.

كما يعتبر الأرجنتيني جوليانو سيميوني، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، وذلك بعد تألقه مع الروخيبلانكوس خلال الشهر الماضي.

وإلى جانب فينيسيوس وأولمو وجوليانو سيميوني، تضمنت القائمة أسماء أخرى لامعة مثل: تاكيفوسا كوبو، لاعب وسط ريال سوسيداد، والذي قدم أداءً مميزًا مع فريقه، وأرناو مارتينيز، مدافع فريق جيرونا، والذي تألق في الدفاع عن مرماه ببسالة خلال الشهر الجاري.

يذكر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر الماضي.