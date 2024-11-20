إزالة 10 مخالفات بناء في مدينة دمياط الجديدة

قال المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة مخالفات بناء، مخالفة للإشتراطات البنائية والتخصيص والتراخيص الصادرة، بنطاق الأحياء الأول والثالث والرابع والخامس بمدينة دمياط الجديدة.

أوضح رئيس الجهاز، أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواجهة كافة أنواع المخالفات وسرعة التعامل معها، وإزالتها فورًا، وحفظ حقوق الدولة فى كافة القطاعات.

شدد رئيس الجهاز ، على رؤساء القطاعات والأحياء ، بتكثيف أعمال الرصد والمتابعة اليومية بكافة الأحياء بالمدينة، والتصدي بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر العشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.

وأهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضي بالمدينة، الإلتزام بتراخيص البناء الصادرة، وعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، والحفاظ على النسق المعمارى والحضارى لمدينة دمياط الجديدة، وستتم الإزالة الفورية لأى مخالفة جديدة فى مهدها.

نوه رئيس الجهاز، إلى أن حملات المتابعة والرصد المستمرة، التي تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز، رئيس قسم شرطة التعمير بالمدينة، والمقدم محمد حسونة، رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.