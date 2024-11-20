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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤدي واجب العزاء في اللاعب محمد شوقي

في نادي كفر الشيخ الرياضي

محافظ كفرالشيخ يؤدي
محافظ كفرالشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة اللاعب محمد شوقي
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أدّى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي، وذلك بمقر النادي بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والمهندس عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفرالشيخ، والمهندس محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة السابق، عضو مجلس النواب واللواء السعيد عمارة، والسيد شمس ، ومهندس باسم حجازي  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء فريق كرة القدم بالنادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية والرياضية.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل اللاعب، «محمد شوقي»، مؤكدًا أن الراحل كان من الأسماء البارزة في نادي كفرالشيخ الرياضي، موجهًا خالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب «محمد شوقي»، ونادي كفرالشيخ الرياضي، والرياضيين وشباب كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه وزملائه الصبر والسلوان.

وكان قد نعى محافظ كفرالشيخ، اللاعب «محمد شوقي»، لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي، الذي وافته المنية أول أمس، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب من أسبوع، خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

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شباب كفرالشيخ نادي كفرالشيخ الرياضي محافظ كفرالشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة اللاعب محمد شوقي المهندس محمود الشامي عزاء لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي محمد شوقي