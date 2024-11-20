نائب محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لشادر الخضراوات والفاكهة بقرية الأشراف

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية لشادر الخضروات والفاكهة بقرية الأشراف القبلية بنجع العبودي، بحجم استثمارات بلغ 17.5 مليون جنيه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، بهدف الوقوف على نسب التنفيذ والعمل على تذليل كافة العقبات، رافقه سيد تمساح، رئيس مركز ومدينة قنا، و محمد صالح، رئيس قرية الأشراف.

ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، إن شادر الخضروات والفاكهة بقرية الأشراف القبلية، من المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، و يتكون من 29 بايكة، ومبنى إداري، ومسجد، وكافتيريا، ودورات مياه مجمعة، بالإضافة إلى جراجين، وثلاث غرف بوابات أمن، ويمتد المشروع على مساحة 4500 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 92%.

وأضاف "عمر" أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، من خلال إنشاء أسواق حضارية توفر بدائل تتناسب مع الظروف الاجتماعية للمواطنين.

كما تفقد نائب محافظ قنا عددًا من المنشآت الحكومية بقرية الأشراف، شملت مبنى إدارة التموين والتجارة الداخلية، ومبنى الحملة الميكانيكية، ووحدة الأسرة بقرية الأشراف الغربية.

وفي ختام الجولة، تابع نائب محافظ قتا، أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمداخل مدينة قنا، ضمن خطة المحافظة المستمرة لتحسين منظومة النظافة والإنارة العامة بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لمحافظة قنا بهدف تعزيز الهوية البصرية للمحافظة وتحسين صورتها الجمالية.