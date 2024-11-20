هوكشتاين يصل إلى إسرائيل للقاء وزير الشؤون الإستراتيجية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوصول المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، إلى إسرائيل مساء اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يلتقي “هوكشتاين” مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لمناقشة اجتماعاته في بيروت، حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

كما سيلتقي المبعوث الأمريكي الخاص، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الخميس، لمناقشة وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء.