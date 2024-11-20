تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت.. صور

نظمت مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم أوائل الطلاب، بقيادة سوسن زكرى، مديرة المدرسة، وأحمد عبداللطيف وكيل المدرسة، وتحت رعاية المهندس عبد المنعم قاصد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، وتنفيذا لتعليمات هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكريم الطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القران الكريم بصوت حسين محمد، موجه مادة العلوم، أعقب ذلك كلمة ترحيبية لمديرة المدرسة، حيث رحبت فيها بالحضور مشيدة بأداء الطلاب المتفوقين طوال فترة الدراسة، وأدائهم المتميز علما وخلقا.

ثم تخلل الاحتفال مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والقومية الجميلة التي أبدع طلاب المدرسة في تقديمها، ونالت إشادة وإعجاب الحضور.



من جانبها أعربت "زكرى"، عن خالص تهانيها القلبية للطلبه المتفوقين، وسعادتها بالتواجد وسط أبنائها الطلاب وأولياء الأمور، مطالبة الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعلمية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

كما توجهت مديرة المدرسة بخالص الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم لتحقيق النجاح والتفوق.

وأوضح احمد عبداللطيف، أن هذا التكريم جاء دعماً وتقديرا للطلاب المتفوقين، وحرصاً من إدارة المدرسة، ومجلس الأمناء على بث روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وتطبيقا لمبدأ الثواب التربوي بتكريم المتفوقين، لتشجيعهم على مضاعفة جهودهم، وتحفيز باقي الطلاب للاقتداء بهم.



شمل التكريم طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022م، لحصولهم علي المركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية والتي نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كما شمل التكريم أوائل الطلاب في الصفين الأول والثاني الإعدادي.



من جانبهم أعرب الطلاب المكرمون وأولياء أمورهم عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم البالغة بهذا التكريم، متمنين لإدارة المدرسة والقائمين علي العملية التعليمية في أبوتشت دوام التقدم والإزدهار.



واختتم الاحتفال الذي قدمه محمود عبداللاه معلم اللغة العربية ونظمه محمد فتحي معلم العلوم بمنح الطلاب المتفوقين شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية وسط اجواء من الفرح والبهجة والسرور بين الحضور.

حضر الاحتفالية هاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة التعليمية ،واعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب .

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