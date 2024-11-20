إنستجرام يدرس طرح ميزة حديثة تسمح للمستخدمين مزيدا من التحكم فى"الريلز"

تدرس شركة Meta، منح المراهقين أساليب حديثة لتشكيل تجربتهم على انستجرام، من خلال اتاحة للمستخدمين بإعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، حيث يتيح التطبيق للأشخاص بمشاركة ما إذا كانوا مهتمين بمقاطع الفيديو الموصى بها.

وتسمح الميزة الحديثة للمستخدمين إعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، مما يؤدي في الأساس إلى إعادة تشغيل الخوارزمية التي تحدد أنواع المنشورات ومقاطع الفيديو التي يرونها في موجزهم، فقد تم اعداد التغيير، الذي يعد مجرد اختبار ولكن سيتم طرحه عالميا في القريب العاجل، لمنح الأشخاص العديد من التحكم إذا وجدوا أن المحتوى في موجز Instagram الخاص بهم لم يعد يتطابق مع اهتماماتهم.

وفي الماضي من هذا العام ، أعلن انستجرام عن مراحل تحكم جديدة في الخصوصية تسمح للمستخدمين المراهقين تحديد الموضوعات التي يحبون رؤيتها باستمرار ، مثل الكتب أو السفر أو الطبخ أو الرياضة.

كما يتيح Instagram بالفعل للأشخاص بمشاركة ما إذا كانوا مهتمين بمقاطع الفيديو الموصى بها لهم، ويأخذ في الاعتبار إشارات أخرى، مثل ما إذا كان الشخص يحب أو يشارك منشورا، للمساعدة في تحديد ما يجب عرضه لهم.

وستمنح إعادة تعيين خوارزمية التوصية للمستخدمين فرصة لمراجعة الحسابات التي يتابعونها في حالة رغبتهم في إسقاط الأشخاص.