الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2025، التي تقام في السعودية للمرة الخامسة على التوالي.

وستقام جميع مباريات كأس السوبر الإسباني 2025، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يشهد كأس السوبر الإسباني 2025، مشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: ريال مدريد: حامل لقب الدوري الإسباني، برشلونة: وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أتلتيك بلباو: حامل لقب كأس ملك إسبانيا، وريال مايوركا: وصيف كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2025

ويقام نصف النهائي الأول بين برشلونة وأتلتيك بلباو، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، أما نصف النهائي الثاني، يجمع بين ريال مدريد وريال مايوركا، يوم الخميس 9 يناير 2025، على أن يقام النهائي، الذي يجمع بين الفائز من المباراة الأولى والمباراة الثانية، يوم الأحد 12 يناير 2025.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في جدة للمرة الثانية، بعدما احتضنت مدينة الرياض الثلاث نسخ السابقة من المسابقة.

وكان الاتحاد الإسباني ألغى الأشواط الإضافية في مباريات كأس السوبر الإسباني، مما يعني اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.