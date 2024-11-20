ميكالي : المباراة كانت صعبة وكنا في أمس الحاجة للثلاث نقاط

وصف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة فريقه أمام نظيره ليبيا، بالمباراة الصعبة، ولاعبينا كانوا في أمس الحاجة للفوز بالثلاث نقاط.

وأضاف أن لاعبينا أهدروا العديد من الفرص السهلة، خلال شوطي اللقاء، وقد لعبوا تحت ضغط نفسي شديد، وتأثرنا كثيرًا بغياب اللاعب محمد السيد للإصابة، حيث يعد لاعب محوري، وقد صعب المنافس اللقاء علينا بما يمتلكوا من حماس خاصة اللاعب المهاري مروان الزاقوزي.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إلى أنه يرفض تحميل اللاعبين أي نقد، خاصة أنهم صغار السن، ومايهمنا هو حصد الثلاث نقاط لإحياء أملنا في البطولة.

وأوضح ميكالي أنه حاول عمل “توليفة” من اللاعبين قبل انطلاق البطولة، واختار المجموعة الحالية من 42 لاعبًا، واعترف بوجود قصور وأخطاء في الاختيارات لضيق الوقت، حيث تولى القيادة قبل شهر فقط.