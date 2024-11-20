مشاركة واسعة من كبار أوروبا في اجتماع رابطة الأندية بباريس

الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 07:50 م

عقدت رابطة الأندية الأوروبية، صاحبة الصوت الأبرز للأندية في القارة العجوز، اجتماعًا حاشدًا في مقر نادي باريس سان جيرمان، وذلك بهدف رسم ملامح مستقبل كرة القدم الأوروبية.

شهد الاجتماع، الذي ترأسه ناصر الخليفي رئيس الرابطة، مناقشات معمقة حول مجموعة واسعة من القضايا التي تشغل بال الأندية الأوروبية، بدءًا من تعزيز نجاح البطولات القارية وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية والبيئية في عالم كرة القدم.

أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الأندية الأوروبية، وتبادل الخبرات والآراء، بهدف مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه كرة القدم في ظل التطورات المتسارعة في عالم الرياضة والأعمال. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار في تطوير اللعبة، سواء من الناحية الفنية أو التسويقية.

مناقشة مستقبل كأس العالم للأندية 2025

على هامش الاجتماع الرئيسي، عقدت الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 اجتماعًا خاصًا لمناقشة سبل تعزيز نجاح هذه البطولة العالمية، وزيادة شعبيتها حول العالم.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من كبار الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، مما يؤكد أهمية هذا الحدث بالنسبة لمستقبل كرة القدم الأوروبية.

تؤكد هذه الاجتماعات تصميم رابطة الأندية الأوروبية على لعب دور محوري في صياغة مستقبل كرة القدم، وحماية مصالح الأندية، وتعزيز مكانة كرة القدم الأوروبية على المستوى العالمي.

يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لكرة القدم الأوروبية، حيث تسعى الأندية إلى التعاون والتكاتف من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، والحفاظ على مكانة كرة القدم كأكثر الرياضات شعبية في العالم.