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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة ملاكي داخل حفرة بمنطقة أعمال في أكتوبر وإصابة مستقليها

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل حفرة بمنطقة أعمال بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة داخل حفرة بمنطقة أعمال نتج عن الحادث إصابة شخصين مستقلي السيارة الملاكي جري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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