سيارة نقل تدهس طالبين في الهرم والأمن يضبط قائدها

لقي طالب مصرعه بينما أصيب آخر كانا يستقلان دراجة نارية موتوسيكل عقب اصطدام سيارة نقل بهما من الخلف بمنطقة الهرم بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل قيادة طالبين صدمتهما سيارة نقل قيادة عامل ثلاثيني مما تسبب في مصرع أحد مستقلي الموتوسيكل وإصابة الآخر، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.