رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين لمعهد ضباط الصف المعلمين

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة (164) متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين والدفعتين (10) ذكور و(9) إناث بالمعاهد الصحية وذلك بفرع الإنتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقديمى من رئيس فرع الإنتقاء والتوجيه تناول كافة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين والدرجات التى تحصلوا عليها أثناء تأديتهم مراحل الإختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى كشف الهيئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى بكل ما يدور حولهم، وطالبهم بمداومة الإطلاع والإرتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم طبقاً لتخصصاتهم المختلفة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح لينالوا شرف الإلتحاق بالقوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة على أن القوات المسلحة تحرص على إتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الإختبارات المقررة للطلاب المتقدمين بما يمكنها من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية لإختيار أفضل العناصر من خيرة أبناء الشعب المصرى، مشيراً إلى أن نتيجة القبول النهائية تحددها إمكانيات الطالب وقدرته على إجتياز وتحقيق أعلى الدرجات المقررة لكل إختبار بكل حيادية ونزاهة.

حضر اختبار كشف الهيئة عدد من قادة القوات المسلحة.