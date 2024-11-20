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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منتخب الشباب يهزم ليبيا و يقفز للمركز الثاني في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يهزم
منتخب الشباب يهزم ليبيا 2- 1 ويقفز للمركز الثاني فى بطولة ش
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حافظ منتخب مصر للشباب مواليد 2005  لكرة القدم على آماله في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، و نجح في الفوز على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف أحرزهما أحمد كاباكا من ضربة جزاء وعبد الله بوستنجي.

 جاءت المباراة جيدة من جانب الفراعنة الذين سيطروا على معظم فتراتها أداء ونتيجة ولم يحالفهم الحظ في معظم الفرص الثمينة التي لاحت لهم في المقابل شهدت المباراة خشونة واضحة وعنف من جانب الأشقاء.

بهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة الرابعة فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر ثم تونس فى المركز الثالث وله ثلاث نقاط  انتظارا للقاء نتيجة المغرب  مع الجزائر التي تنطلق فى الثامنة مساء اليوم.  
وتأتي البطولة كأول محطة فى ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني للفراعنة الذى تولى المهمة الفنية منذ شهر لتكوين جيل أوليمبي على غرار المنتخب الأوليمبي الذى قاده للفوز بالمركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024.

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