حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي الزهور في بورسعيد.. صور

قاد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، على الإشغالات في نطاق الحي، لإعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع المغلقة.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات حي الزهور في بورسعيد

وتفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعمال الحملة لمتابعة إزالة كافة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق، وحق المواطنين في سهولة الحركة بالشوارع دون وجود أية معوقات.

وأسفرت الحملة عن إزالة الاشغالات الثابتة، والمتحركة، التى تعيق حركة المواطنين، وحركة المرور، والتصدي بكل حزم لجميع التعديات، ومصادرة بعض العربات، وإعدام بعض الإشغالات بشكل فورى، ومصادرة عربات وإشغالات تعيق حركة الطريق.

كما جرى فتح الطريق للحركة المرورية وإلزام الجميع بالمساحات المحددة لهم.

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