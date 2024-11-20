القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار خلسة في العياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص المتهمين بالتنقيب عن الآثار خلسة ليلا، داخل أرض زراعية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

كانت البداية بورود معلومات إلي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 4 أشخاص بالتنقيب خلسة ليلا عن الآثار داخل أرض زراعية بمنطقة المقابر بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.