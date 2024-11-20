رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية بالمحافظة

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعاً، مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، والذي ضمّ: الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ أيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، والأستاذ عصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة؛ وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر ، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات؛ من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة، ومتسقة؛ للإسراع بالإجراءات المالية، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية؛ تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري؛ ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.

كما قال الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ تتضمن تفعيل ما جاء بالمادة (7) من قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة2022 من تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدمات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول:" تفعيل قانون تنمية محررات الدولة" ؛ وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.