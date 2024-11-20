انطلاق الشوط الثاني لمباراة منتخبي مصر وتونس للناشئين

انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر، ونظيره منتخب تونس للناشئين مواليد 2008 ضمن دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.



وكان قد انتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدفين لهدف علي الفراعنة.



أعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب تونس بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي ونور اشرف وادهم فريد وادم محمد.

خط الوسط: محمد البنداري وعمر العدوي وبلال عطية ومحمد حمد وانس رشدي

الهجوم: حمزة عبد الكريم