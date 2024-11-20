محافظ كفرالشيخ يُعلن أسماء الفائزين في قرعة ترخيص 20 سيارة

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز ومدينة بيلا، للعمل على خطوط سير «بيلا - كفرالشيخ»، وأجريت على 105 مواطن ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي ببيلا خلال الفترة من 24 إلي 31 أكتوبر الماضي، بإشراف وحضور أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار ، موضحًا أن الجميع سواء ولا محاباة لأحد ولم يتم استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتى تمت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونيّة واللوائح المنظمة.

أوضح المحافظ، أن القرعة أجريت بقيام عدد من الأطفال الصغار بسحب أسماء الفائزين بواقع 20 أساسيًا و20 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، وإدارات لجنة الفحص والشئون القانونية والحوكمة بمجلس مدينة بيلا، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأشار إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عاماً عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

1000014013

1000013998

1000013995

1000013992

1000013977