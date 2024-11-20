التضامن تكشف مفاجأة في واقعة اعتداء مدرسة على طفلة بحضانة بالغربية

كشفت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن في محافظة الغريبة، عن تفاصيل فيديو اعتداء مدرسة على طفلة في حضانة في محافظة الغريبة، مما أثار غضب الأهالي، موضحة أنه فور ظهور الفيديو تم التواصل مع مدير الإدارة بالسنطة، والتوصل إلى سجلات وأوراق الحضانة الخاصة التي حدثت بها الواقعة.

وتابعت وكيلة وزارة التضامن في محافظة الغريبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الواقعة حدثت من أكثر من شهر، وفور اكتشاف الواقعة، تم فصل المدرسة صاحبة الواقعة.

كما أوضحت أن أهالي الطفلة، لم يتخذوا أي رد فعل بشأن الواقعة التي حدثت مع ابنتهم الطفلة، مضيفة أن صاحبة الواقعة حاصلة على تعليم عالي.

وأضافت: “مديرة الحضانة أنهت خدمة صاحبة الواقعة، وأهل الطفلة اللي ضربت بنتهم عايزين المدرسة صاحبة الواقعة تعود للعمل”.

وتابعت: “تم تشكيل لجنة لتشديد الرقابة على الحضانات ومنع التعدي بأي شكل من الأشكال”.