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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إدارة المرأة والأمومة تنظيم احتفالية حول عيد الطفولة بالمنيا

احتفالية عيد الطفولة
احتفالية عيد الطفولة
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 نظمت  إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة  المنيا  احتفالية بمناسبة اعياد الطفولة   بالتعاون مع مكتبة مصر العامة على مسرح ديوان عام المحافظة .

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والأدبية إلى جانب باقة من الأغانى الوطنية ولوحات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب و الرياضة و فقرات غنائية لكورال أطفال مكتبة مصر العامة، كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "وكانت البداية "من إعداد مكتبة مصر العامة بالمنيا.

تأتى هذة  الاحتفالية فى  اطار  حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا الطفل باعتباره اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع ومستقبل الوطن بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الرامية إلى رعاية الطفل وحماية مستقبله، إلى جانب ما تتبناه الدولة من فعاليات وأنشطة ومبادرات فى مقدمتها مبادرة حياة كريمة و مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

 

 

أعياد الطفولة الأمومة والطفولة الشباب و الرياضة فرقة الفنون الشعبية