القوات الأوكرانية تسقط 56 طائرة مسيرة روسية الليلة الماضية

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إسقاط 56 طائرة بدون طيار روسية.

وقالت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على فيسبوك: "في ليلة 20 نوفمبر 2024، ضرب الروس من منطقة بيلجورود بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز إس-300، وأطلقوا 122 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد وطائرات بدون طيار مجهولة الهوية من مناطق كورسك وأوريل وبريمورسكو أختارسك الروسية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني، إن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الالكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.