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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين أعلى دائري صفط اللبن

أرشيفية
أرشيفية
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لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص من الخلف مما تسبب في وفاة قائد الميكروباص، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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