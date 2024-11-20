إصابة عامل بحروق بسبب نار التدفئة في الوراق

أُصيب عامل أثر تعرضه لألسنة اللهب أثناء التدفئة ووجود آثار مادة تساعد على الاشتعال "جاز" بملابسه عقب قيامه بإصلاح ماكينة زراعية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اشتعال النيران باحد الأشخاص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه عقب قيام عامل بإصلاح ماكينة أرض زراعية ووجود اثار مادة تساعد على الاشتعال "جاز" وعودته للمنزل وقيامه بإشعال النيران في فحم للتدفئة أمسكت النيران بملابسه، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية، جري نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.