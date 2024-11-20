محافظ الدقهلية: تطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر وفتحهما أمام المواطنين

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، البدء فى تنفيذ مقترح تطوير حديقة الحيوان بمنطقة توريل وتطوير حديقة شجرة الدر بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأضاف المحافظ انه فور الانتهاء من التطوير سيتم إتاحتها للجمهور بأسعار مخفضة لتكون متنفسا للأهالي وكذلك العمل على إعادة المنصورة كعروس للنيل .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي وايهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

حضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.