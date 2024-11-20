ads
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"مقصية" رونالدو تفوز بجائزة الأفضل في الجولة الخامسة بدوري الأمم الأوروبية.. فيديو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية عن هدفه الرائع في شباك منتخب بولندا.

قاد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لاكتساح ضيفه بولندا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال ضد بولندا، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفين وصنع آخر.

أحرز رونالدو هدفه الأول في اللقاء من ركلة جزاء، لكنه أبهر عشاقه والعالم بهدف رائع في شباك بولندا، وذلك بمقصية مميزة في الدقيقة 87، بعدما وجه عرضية زميله فيتينيا بتسديدة رائعة، نالت إعجاب الجميع.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بحسب إعلان الحساب الرسمي للبطولة.

مقصية رونالدو تعيد إلى الأذهان ذكريات اليوفي

وأعادت مقصية كريستيانو رونالدو في شباك بولندا إلى الأذهان هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس الإيطالي عام 2017، والذي يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

رونالدو كريستيانو رونالدو دورى الأمم الأوروبية بولندا البرتغال منتخب البرتغال منتخب بولندا مباراة البرتغال ضد بولندا هدف رونالدو مقصية رونالدو يوفنتوس