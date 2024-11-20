"مقصية" رونالدو تفوز بجائزة الأفضل في الجولة الخامسة بدوري الأمم الأوروبية.. فيديو

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية عن هدفه الرائع في شباك منتخب بولندا.

قاد كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لاكتساح ضيفه بولندا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال ضد بولندا، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفين وصنع آخر.

أحرز رونالدو هدفه الأول في اللقاء من ركلة جزاء، لكنه أبهر عشاقه والعالم بهدف رائع في شباك بولندا، وذلك بمقصية مميزة في الدقيقة 87، بعدما وجه عرضية زميله فيتينيا بتسديدة رائعة، نالت إعجاب الجميع.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بحسب إعلان الحساب الرسمي للبطولة.

مقصية رونالدو تعيد إلى الأذهان ذكريات اليوفي

وأعادت مقصية كريستيانو رونالدو في شباك بولندا إلى الأذهان هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس الإيطالي عام 2017، والذي يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.