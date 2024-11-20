جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبة المهندس عمرو لاشين بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى بيومى مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ، ونائب رئيس الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لتعزيز أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات الرياضية ، وذلك فى حضور الدكتور عادل مكى عميد كلية علوم الرياضة .

إنطلاق مبادرة “ 100 يوم رياضة ”

يأتى التوقيع مع إنطلاق مبادرة " 100 يوم رياضة " ، وضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " لبناء جيل قوى قادر على مواجهة تحديات المستقبل ، وتتضمن أنشطة مبادرة " 100 يوم رياضة " ماراثون رياضى للمشى ، وتنوع للألعاب الرياضية ما بين كرة القدم ، وتنس الطاولة ، والطائرة ، والسلة ، وكرة السرعة ، واليد ، لتوفير حزمة من ممارسة الأنشطة لجميع الطلاب لرسم صورة جديدة لبناء الإنسان ، وتنمية مهاراتهم الحياتية ، كما تم تقديم فقرات فنية متعددة بمسرح الجامعة .

1000138360

1000138355

1000138356

1000138352