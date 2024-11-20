منتخب مصر للناشئين يحرز هدف التعادل في شباك تونس

تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التعادل في شباك تونس، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

أحرز هدف الفراعنة اللاعب بلال عطية.

وأعلن أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب تونس بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي ونور اشرف وادهم فريد وادم محمد.

خط الوسط: محمد البنداري وعمر العدوي وبلال عطية ومحمد حمد وانس رشدي

الهجوم: حمزة عبد الكريم