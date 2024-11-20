محافظ دمياط يشارك في احتفالية عيد الطفولة ويوزع الهدايا على ذوي الهمم

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، في احتفالية عيد الطفولة، التى أقامتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، ومكتبة مصر العامة، والأزهر الشريف، بنادى المهندسين بمدينة دمياط، تحت رعاية محافظ دمياط ، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاءت الاحتفالية بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، وفادى جرجس مدير عام الثقافة بدمياط، والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، ولفيف من القيادات وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة.

وبدأت الفعاليات التى شارك خلالها عدد كبير من الأطفال بالسلام الجمهورى، و تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الطالب محمد الضوينى بالأزهر الشريف، و فقرة شعرية بعنوان "حقوق الطفل " للطالبة ألفت حامد ، وفقرات فنية لفرقة رؤية للدراما الحركية و طلاب مديرية التربية والتعليم ، ومركز رحمة لذوى الهمم وجمعية منار السبيل وحضانات دار الأرقم و أبو بكر والحمد و تنمية المجتمع ونجوم السما والمجمع الخيرى الاسلامى ، وفقرات لفرقة أطفال دمياط للدراما الحركية والاستعراضية بقصر ثقافة وكورال مكتبة مصر العامة وكورال طلائع الشباب والرياضة.

وألقى محافظ دمياط كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمشاركته اليوم بتلك الاحتفالية التى تأتى تزامنًا مع أعياد الطفولة ، للتأكيد على اهتمام الدولة والجهات المختلفة بأطفال مصر، فهم مستقبل هذا الوطن الغالي.

وأكد أن المحافظة تعمل جاهدة على تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لدعم الأطفال بكافة المناطق، وأيضًا الأطفال من ذوى الهمم ، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم وتعزيز مهاراتهم واشراكهم بكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وأضاف "الشهابي" أن تلك الجهود تعمل كذلك على رفع الوعى بحقوق الطفل ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهم ، والعمل على غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوسهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والنهوض بوطننا الحبيب .

وتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على هذا الاحتفال ، وهنأ أطفال مصر فى عيدهم .

وشارك محافظ دمياط في توزيع الهدايا على الأطفال من ذوى الهمم و الأيتام، المقدمة من الجمعيات المشاركة ، كما تسلم المحافظ ونائب المحافظ درع مديرية التضامن الاجتماعي تقديرًا لدعمها الكبير لأنشطة ومبادرات المديرية .