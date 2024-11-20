سؤال برلماني بعد استبعاد خريجي شريعة وقانون من تعيينات الأزهر

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب و مشيخة الأزهر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن المسابقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها لتعيين معلمين جدد.

ذكرت السعيد في سؤالها، أنه تم استبعاد خريجي شريعة وقانون بأقسامها المختلفة من هذه المسابقة مؤكدة أن هذا يعتبر تمييزًا وعدم تكافؤ للفرص الوظيفية، خاصة أن هؤلاء الخريجين في حاجه ماسة للتعيين خصوصًا ومنهم الكثيرين يعملون متطوعين منذ سنوات دون اجر أملًا في التعيين.

وطالبت النائبة، مشيخة الأزهر بمراجعة الإعلان ومساعدة خريجي هذه الكليات على تحقيق الاستقرار في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.