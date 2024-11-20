محافظ أسوان: تكثيف الجهود والتعامل مع الملفات المختلفة بجدية وحسم

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لنائبة المهندس عمرو لاشين بترأس الاجتماع الذى تم عقده بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بحضور إبراهيم سليمان رئيس المدينة ونوابه ، فضلاً عن رؤساء الأحياء والقرى

ونقل نائب المحافظ تعليمات الدكتور إسماعيل كمال بشأن تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الهام ، مع رصد المخالفات أولاً بأول ، ورفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة وإدارة منظومة المخلفات بطريقة محكمة داخل مختلف الأحياء والمناطق السكنية وبالشوارع الرئيسية والداخلية ، ووضع اللمسات الجمالية للظهور بالشكل المشرف أمام الزائرين من الأفواج السياحية لعروس المشاتى .

التشديد على أصحاب عربات الحنطور للإلتزام بالأماكن المخصصة لهم

وقال : يتم بالتوازى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتشديد على أصحاب عربات الحنطور للإلتزام بالأماكن المخصصة لهم ، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات والمركبات والسيارات ، وإزالة كافة المعوقات لتيسير وإنجاح منظومة العمل ، وهو الذى يتكامل بالتعامل بروح الفريق الواحد مع الملفات المختلفة بجدية وحسم وحلول دائمة وليست مؤقته بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .

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