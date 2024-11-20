محافظ الدقهلية للنواب: نلتقي لحل المشاكل ودعمي بلا حدود من أجل المواطنين

التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات والمشكلات المتعلقة بالمواطنين وبعدد من القرى والمراكز والمدن ووضع الحلول.

واستمع محافظ الدقهلية لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية المقدمة من خلال النواب كل في نطاق دائرته التي يمثلها وعلى مستوى المحافظة.

وأكد أن دعمه للجميع بلا حدود من أجل صالح المواطنين ،وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات ومن خلال التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقديم وتيسير كافة الخدمات للمواطنين بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلسي النواب والشيوخ.

تناول محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاضرين عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية، في إطار السعي لتحقيق مطالب المواطنين المشروعة وفقا للقانون.

جاء لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة والمهندسة ولاء حمزه وكيل إدارة الاتصال السياسي.

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